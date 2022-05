Van Dijk su Maldini: "È una leggenda, il rispetto nei suoi confronti è incredibile. Durante il mio infortunio..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista rilasciata lo scorso ottobre ai canali di Sky Sports Football, Virgil Van Dijk, difensore olandese del Liverpool, ha parlato così di Paolo Maldini: "Il rispetto che ho verso di lui è incredibile, ovviamente è una leggenda del calcio. Sai... è incredibile il modo in cui ha giocato e quello che ha raggiunto giocando al Milan per così tanto tempo".

Quando Milan e Liverpool hanno giocato in Champions ha parlato con Maldini: "Volevo solo ringraziarlo: durante il mio infortunio stavo collezionando magliette e avevo una sua maglietta che lui ha firmato per me. Ho voluto pensare di nuovo lui e gli ho chiesto come andasse. Leggenda, leggenda e rispetto".