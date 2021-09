Varriale: "Ottimo Milan a Torino, Pioli più vicino al successo di Allegri"

Enrico Varriale, giornalista di RaiSport, si è così espresso su Twitter dopo Juventus-Milan: "Delude ancora la Juventus. Bianconeri in vantaggio in apertura, vengono raggiunti da un ottimo Milan che, senza Ibra e Giroud, trova il pari con Rebic. Pioli va piú vicino al successo di Allegri, assai nervoso e dopo 4 giornate con soli 2 punti penultimo in classifica".

