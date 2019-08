Ciro Venerato, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del possibile cambio modulo del Milan: "Giampaolo ha capito che forse l'abito del 4-3-1-2 non è il massimo e come fece Sarri quattro anni fa a Napoli, anche Giampaolo tornerà presto al 4-3-3 per esaltare le caratteristiche dei giocatori più importanti, come Suso e Piatek".