Il giornalista Ciro Venerato ha parlato così a Radio Sportiva della possibilità Kean per il Milan: "Kean? Raiola sta girando l'Italia, lo ha proposto all'Atalanta, al Bologna, al Milan (in alternativa ad Ibrahimovic) e alla Roma". L'attaccante dell'Everton era stato accostato nei giorni scorsi ai colori rossoneri per rinforzare il reparto offensivo.