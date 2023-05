Veneroso: "Pioli ha fatto benissimo al Milan, sarebbe difficile rimpiazzarlo per i rossoneri"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

“Su chi puntare a Napoli per il dopo Spalletti? Su Italiano. È un allenatore forte”. Così a Tuttomercatoweb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’operatore di mercato Matthias Veneroso. “Altri cambi? “Si legge di qualche malumore da parte di Gasperini. Pioli e il Milan? Per i rossoneri sarebbe difficile rimpiazzarlo, che comunque ha fatto benissimo”.