Esordio non semplice con la maglia del Venezia per Mattia Caldara. Il difensore centrale ha giocato l'intera partita persa 2-0 con il Napoli, raccogliendo un giallo e causando anche un calcio di rigore, poi sbagliato da Lorenzo Insigne che si è rifatto dagli undici metri in occasione dell'1-0 messo a segno dagli azzurri.