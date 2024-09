Venezia sì, ma la Champions (già) chiama: uno sguardo alle avversarie del Milan

Tra qualche giorno il Milan staccherà la spina del campionato per riaffacciarsi, dopo la parentesi in Europa League della passata stagione, alla nuova Champions League.

IL CALENDARIO E IL COMMENTO ALLA SFIDA

17 settembre ore 21

Milan-Liverpool

Sfida complicatissima, soprattutto considerando il momento con cui ci arriverà il Milan. I Reds hanno lasciato Klopp dopo anni, provando una nuova strada con Arne Slot senza, però, andare ad intaccare troppo il parco giocatori; tra i nuovi acquisti, si segnala Federico Chiesa. Per il resto tanti talenti ormai giunti all'età della maturità, più gli esperti Salah, Van Dijk e Alisson.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. Allenatore: Slot.

1 ottobre 2021

Bayer Leverkusen-Milan

La prima trasferta europea è nella casa dei campioni di Germania, battuti dall'Atalanta in finale di Europa League. La squadra è praticamente la stessa della passata stagione, ma la conferma più importante è quella in panchina: è rimasto Xabi Alonso. Colpo vero; sono state anche accontentate le sue richieste di mercato con gli arrivi di Aleix Garcia, Martin Terrier, Jeanuel Belocian e Nordi Mukiele.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso.

22 ottobre ore 18.45

Milan-Club Brugge

I 29 gol di Igor Thiago, attaccante brasiliano, non ci sono più, ma il Brugge resta una squadra ostica e sempre di talento. Occhio all'ex Bologna Skov Olsen.

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Siquet, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Vetlesen, Onyedika; Skov Olsen, Vanaken, Tzolis; Nilsson. Allenatore: Hayen.

5 novembre ore 21

Real Madrid-Milan

Non ha bisogno di presentazioni. I Campioni d'Europa in carica hanno aggiunto il più forte di tutti, Mbappé, oltre ad avere gli altri due top al mondo Vinicius e Bellingham. E in panchina il più bravo di tutti: Ancelotti. Cosa dire di più? Sfida dal grande fascino e dal grande romantismo, anche per la presenza dell'ex Brahim Diaz.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

26 novembre ore 18.45

Slovan Bratislav-Milan

Partiti dai preliminari a metà luglio, gli slovacchi hanno in Kucka l'elemento di maggior esperienza. In attacco attenti invece all'ex Spezia Strelec.

Slovan Bratislava (4-3-3): Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Zuberu; Kucka, Bajric, Tolic; Barseghyan, Strelec, Weiss. Allenatore: Weiss.

11 dicembre ore 21

Milan-Stella Rossa

Non si gioca al Marakana e questo è un vantaggio. Per il resto la rosa dice poco.

Stella Rossa (4-2-3-1): Ilic; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Elsnik, Hwang; Ilic, Ivanic, Olayinka; Bruno Duarte. Allenatore: Milojevic.

22 gennaio ore 21

Milan-Girona

Terza in Liga l'anno scorso con un campionato super, ma ha perso Savinho e Dovbyk, le due stelle. I sostituti non sembrano all'altezza e i miracoli succedono una sola volta. Forse la più pericolosa tra le outsiders. Forse.

Girona (4-3-3): Gazzaniga; Martinez, Lopez, Blind, Gutierrez; Martin, Romeu, Herrera; Tsygankov, Ruiz, Gil. Allenatore: Michel.

29 gennaio ore 21

Dinamo Zagabria-Milan

Il confronto con i croati c'è già stato due ani fa, ma, come spesso succede, erano una squadra totalmente diversa. È rimasto il bomber Petrovic, è tornato Marko Pjaca, talento visto con tante maglie in Serie A.

Dinamo Zagabria (4-1-4-1): Nevistic; Ristovski, Teophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel; Misic; Pjaca, Sucic, Baturina, Kulenovic; Petkovic. Allenatore: Jankirovic.

Il calendario del Milan sarà stilato entro il 31 agosto.



