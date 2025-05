Ventidue anni dopo Manchester, Sheva: "Momenti che dureranno per sempre"

vedi letture

Il 28 maggio 2003 è una data che rimarrà per sempre impressa nella storia rossonera: il Milan ventidue anni fa vinceva la sua sesta Champions League, forse una delle più belle per come è arrivata. Come ogni tifoso rossonero si ricorda, in semifinale la squadra di Ancelotti eliminò l'Inter e poi in finale ebbe la meglio ai tiri di rigore contro la Juventus, nella prima finale tutta italiana della storia della competizione che si giocò in un palcoscenico così suggestivo come l'Old Trafford di Manchester.

A decidere quella finale fu il rigore di Andriy Shevchenko che si presentò dal dischetto per la quinta serie rossonera e dopo aver guardato ripetutamente l'arbitro, spiazzò Gigi Buffon. Oggi Sheva, per celebrare l'anniversario di quel trionfo, ha pubblicato un video con i momenti migliori di quella cavalcata europea e ha scritto questo messaggio: "Quel viaggio. Quel gruppo. Momenti che dureranno per sempre. Grazie Milan".