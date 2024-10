Ventola: "Theo è in difficoltà ma i numeri parlano chiaro, il suo calo dovuto forse alla stanchezza"

Nicola Ventola, ex calciatore dell'Inter, durante l’ultima puntata di Viva El Futbol ha espresso alcune considerazioni sulla stagione disputata fin qui Theo Hernandez al Milan. Queste le sue considerazioni sul rossonero, ancora assente in Serie A per squalifica.

"Quest’anno Theo è in difficoltà. Molte volte di Leao parliamo di costanza e di come interrompe le sue prestazioni durante i 90 minuti. Di Theo non si può dire, i numeri parlano chiaro. È un terzino che ha fatto tanti gol, è stato leader e decisivo per tante stagioni. Ammetto che c’è una un calo forse per la stanchezza e le tante partite. Dal punto di vista mentale, però, quando sei un giocatore con numeri importanti non puoi mollare. Posso capire le difficoltà fisiche, ma deve dare di più, essere più leader".