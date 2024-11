Ventura: "Il Milan ha troppi problemi da risolvere"

Nella lunga intervista rilasciata al Quotidiano di Puglia di oggi, l'allenatore Giampiero Ventura, tra le altre anche ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha toccato vari temi riguardanti l'attuale classifica di Serie A, osservata sia da un capo che dall'altro.

A proposito della lotta Scudetto, per esempio, dice Ventura: "Napoli e Inter per il primo posto, ma attenzione all'Atalanta. Il Milan ha troppi problemi da risolvere". Sulla sfida per mantenere la Serie A, che al momento pare molto estesa, questa invece la sua opinione: "Un applauso all'Empoli, il Monza invece si pensava si ripetesse ma sta soffrendo. Soffre il Genoa, che mi sembra inferiore al Lecce. Conteranno prestazioni, compattezza e serenità".

Ventura si è pure espresso su Marco Giampaolo, nuova guida tecnica del Lecce che spera di aver messo sul piatto gli ingredienti giusti per risalire la china e salvarsi a fine stagione: "Io avevo cominciato un po' a preoccuparmi dopo il clamoroso flop finale con il Parma, è stato l'inizio delle crepe che poi son venute fuori. E dopo lo 0-6 con la Fiorentina è diventato tutto più difficile". Ventura si sofferma anche sulla figura del nuovo allenatore del Lecce, Giampaolo: "Brucia dalla voglia di rimettersi in gioco. È un'occasione che mi auguro non sprechi. C'era un motivo per chiamarlo 'Maestro', amava fare sempre vero calcio. Un filotto rilancerebbe lui e la squadra".