Veretout vuole tornare in patria, ci sono Marsiglia e Lione. Di recente accostato anche al Milan

© foto di DANIELE MASCOLO

Jordan Veretout non rientra più nei piani della Roma ed è uno di quei calciatori da considerare in uscita. La priorità dell'ex Fiorentina, scrive Gazzetta.it, è quella di tornare in patria (tant'è che è passato dall'essere assistito da Mario Giuffredi ad un'agenzia francese), dove Monaco e Olympique Lione sono interessati (il mediano era stato accostato anche al Milan). Il club giallorosso lo valuta 15 milioni di euro circa, ma il problema potrebbe essere l'ingaggio da 3 milioni di euro. Tuttavia - si legge - il centrocampista è pronto a venire incontro alla sua nuova società in cambio di un posto da titolare.