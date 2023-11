Vergine: "Il nostro compito è far sì che il giovane calciatore respiri rossonero e capisca i valori del Milan"

Vincenzo Vergine, nuovo responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato per la prima volta ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole sul settore giovanile: "I veri risultati del vivaio sono i calciatori che vanno in prima squadra e diventano valore economico e tecnico. Ovviamente quello che si ottiene in campo è uno strumento importante per sviluppare l'attitudine da vincente. Il risultato fine a se stesso non serve a nulla, ma nel contesto più ampio è determinante: il Milan non può che giocare per vincere, la mentalità è il dominio del gioco e la voglia di crescere per superare qualsiasi avversario.

Così si crea il modello da presentare. Il senso di appartenenza è importantissimo, ti aiuta a far sentire la maglia cucita addosso. Se reclutiamo calciatori che sono già tifosi del Milan siamo avvantaggiati, ma non sempre accade: il compito lì è di farli calare rapidamente in quel contesto, affinchè il calciatore respiri rossonero e capisca i valori del Milan"