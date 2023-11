Vergine: "Milan, uno dei progetti più ambiziosi del mondo"

Vincenzo Vergine, nuovo responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato per la prima volta ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole sul progetto rossonero: "È un grande onore per me aver ricevuto la chiamata da un club tra i più importanti al mondo, per uno dei progetti più ambiziosi del mondo, cioè il primo grande obiettivo di un grande vivaio è quello di formare in casa le risorse per la prima squadra: significa mettere in piedi uomini e donne che lavorano a questo progetto con una visione unica con il calciatore al centro, aiutandolo a performare e a migliorare.

Tutti devono avere chiaro l'obiettivo: dirlo è semplice, farlo sarà una mission ambiziosa".