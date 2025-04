Vernazza: "Gimenez, la scorza del centravanti c'è ma nessuno segna da solo"

Santiago Gimenez non segna dal 18 febbraio: era la gara di ritorno contro il "suo" Feyenoord e il messicano apriva le danze dopo neanche un minuto a San Siro, prospettando una serata e forse un prosieguo di stagione ben differente rispetto a quello che poi si è verificato. Il centravanti messicano si è fermato a quella rete e forse a quella eliminazione. Il Milan però ha investito parecchi, a gennaio, sull'attaccante, per questo oggi Sebastiano Vernazza sulle colonne della Gazzetta dello Sport invita tutti alla calma e a non tirare giudizi dopo questi primi mesi.

Il parere di Vernazza: "I milanisti cominciano a chiedersi se Gimenez non sia un bidone o una meteora, una specie di Luther Blisset del nuovo millennio. No, non lo è. Non può esserlo per quello che ha fatto vedere nelle stagioni in Olanda e, nonostante tutto, nelle sue prime apparizioni in Italia. La scorza del centravanti c'è, ma nessuno, a parte i fenomeni tipo Messi, segna da solo. I centravanti alla Gimenez hanno bisogno di essere supportati con un'idea chiara di gioco e il Milan di Sergio Conceicao fatica, sotto questo aspetto. Non si capisce bene quale sia la grammatica".