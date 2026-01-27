Vernazza: "Probabile che l’Inter vinca il campionato perché è in una situazione tale per cui può soltanto perderlo, nel senso di buttarlo via"

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul derby Scudetto: "L'Inter ha allungato a +5 sul Milan secondo e davanti a sé ha un calendario buono per lo strappo definitivo: nelle prossime cinque giornate, affronterà Cremonese, Sassuolo, Juve, Lecce e Genoa. Se anche la squadra di Chivu restasse fedele alla tendenza che la vuole in difficoltà al cospetto delle grandi, e contro la Juve perdesse o non andasse oltre il pari, con le quattro vittorie contro avversari medio-piccoli totalizzerebbe 12-13 punti e salirebbe a quota 65, alla ventisettesima giornata, con altre 11 partite a disposizione. L’Inter può fare il vuoto, mettere una discreta distanza tra sé e il Milan, in vista del derby nel fine settimana dell’8 marzo, in cui, nel caso, avrebbe a disposizione due risultati su tre. Probabile che l’Inter vinca il campionato perché è in una situazione tale per cui può soltanto perderlo, nel senso di buttarlo via.

È la squadra che ha il maggior numero di gol: sono cinquanta, 13 in più del Como, 15 in più di Milan e Juve. È la squadra che tira di più: 404 conclusioni, contro le 357 della Juve, con il Milan arrancante a 302. È la squadra che crossa di più, 544 palloni dalle fasce. Fin qui, l’Inter ha espresso uno strapotere offensivo. La Juve di Spalletti sembra avviata su una strada analoga, di un gioco d’attacco, ma forse è tardi. L’Inter è possente e prende gli avversari per sfinimento, li costringe ad aprirsi. Aggredisce e verticalizza, palleggia e allarga. Ha una varietà importante di soluzioni sulle palle inattive. L’Inter gode della miglior miscela giovani-esperti".