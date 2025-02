Vernazza sulla Gazzetta: "Il Milan e la coppa che può aggiustare tutta la stagione"

vedi letture

Sebastiano Vernazza, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan che stasera sarà impegnato nei quarti di Coppa Italia contro la Roma: "Il Milan non ha un grande rapporto con la Coppa Italia. Ne ha vinte cinque, meno di Napoli e Fiorentina (6), Lazio (7), Roma e Inter (9) e Juventus (15). L’ultima l’ha alzata al cielo nel 2003, con Carlo Ancelotti allenatore, successo oscurato dal trionfo in Champions, ai rigori nella finale diManchester contro la Juve. La Coppa Italia serviva al Milan negli anni Settanta per stemperare l’amarezza di una chimera, lo scudetto della stella arrivato soltanto nel 1979. Nei Settanta, il Milan si prese tre coccarde tricolori (1972, 1973 e 1977).

Nell’anno 2025, la Coppa Italia potrebbe avere la stessa funzione lenitiva, di compensazione. Il Milan contemporaneo stenta in campionato: è ottavo, ameno sette dal quarto posto, seppure con una partita in meno. In Champions ha perso a Zagabria contro una resistibile Dinamo e si è auto-condannato agli spareggi per gli ottavi. I cinque acquisti sul mercato invernale - Walker, Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil - e le cinque relative cessioni -Morata, Calabria, Bennacer, Okafor e Zeroli - sono la prova incontrovertibile di quanto sia stata errata la campagna estiva. Se a gennaio fai la rivoluzione, significa che hai sbagliato le scelte di luglio. Né Gimenez né Joao Felix, gli attaccanti che dovranno rianimare l’arido attacco milanista, sono annunciati nell’undici iniziale, stasera contro la Roma, nel secondo quarto di Coppa Italia. Joao Felix è descritto in ritardo di condizione, Gimenez è fresco di infortunio muscolare,ma crediamo che almeno al messicano sarà riservato uno scampolo di match.

Partita secca e senza passare per i supplementari: in caso di parità, subito i rigori. Il tabellone ci parla di un frontale Milano- Roma: chi andrà avanti affronterà in semifinale la vincente di Inter-Lazio. Poiché in Champions è possibile un Inter-Milan negli ottavi, va messa in conto l’eventualità di un altro doppio derby milanese nelle semifinali di Coppa Italia".