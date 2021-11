Vernazza sulla Gazzetta: "Un'altra porta in faccia alla voracità. Bravo Maldini"

Sebastiano Vernazza, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la politica del Milan sui rinnovi: "II Milan rischia, in senso buono, di diventare una società benemerita, perché in Italia è il club che con maggiore decisione contrasta lo strapotere dei procuratori. Linea dura nei loro confronti, specie nelle trattative per i rinnovi. Non sappiamo quali siano i reali motivi per cui oggi Alessio Romagnoli discuta in solitudine il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022, ma questo accade a quanto pare: nei colloqui in corso il difensore rossonero non è accompagnato da Raiola, sempre lui. Il Milan ha iniziato a picconare il muro dei procuratori e ha chiuso i ponti con Raiola, abilissimo a curare gli interessi suoi e dei propri assistiti e a spremere i club, con buone entrate e buone uscite, bonus e incentivi vari. Raiola fa il suo mestiere, però si è spinto molto in là, vicino al punto di rottura. Il Milan ha infranto il tabù della sua invincibilità. Si può dire di no anche a lui e restare lo stesso competitivi. Se tutti si comportassero così, il calcio sarebbe più sostenibile".