Veron: "Inter con un piede e mezzo in finale: sono più forti"

Juan Sebastian Veron, ex calciatore argentino dell'Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha commentato così la semifinale di Champions tra Inter e Milan: "Onestamente, dopo la grande prova di mercoledì sera, è dura non pensare di vedere Inzaghi a Istanbul il 10 giugno. Diciamo che al momento l'Inter ha un piede e mezzo in finale, con tutto il rispetto per il Milan: però i nerazzurri sono più forti dei rossoneri, lo hanno dimostrato più volte quest'anno. E adesso stanno anche molto bene fisicamente. Sono arrivati al momento clou dell'anno praticamente al top e questo sta facendo la differenza. Inoltre, se penso alla partita di ritorno, il vantaggio di due gol è un punto di partenza molto importante.

Questa vittoria nel derby può dare un ulteriore slancio anche in vista della finale di Istanbul. Il gruppo adesso mi sembra ben sintonizzato sulle idee dell'allenatore, si è ricompattato e davanti sono tornati i gol degli attaccanti, fondamentali quando punti a grandi obiettivi. Ed è tornato il vero Lautaro. Vedo una squadra unita e molto motivata. E poi corrono tutti tanto, tantissimo"