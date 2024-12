Veron sul Milan: "Finora la squadra non ha reso secondo le sue potenzialità. Mi hanno riferito che c'erano problemi nello spogliatoio"

In merito al momento difficile del Milan, Juan Sebastian Veron, ex compagno di squadra alla Lazio del neo allenatore rossonero Sergio Conceiçao, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Difficile parlare stando a migliaia di chilometri di distanza. Una cosa è certa: la squadra non ha reso, finora, secondo le sue potenzialità. Il Milan ha giocatori forti, penso a Leao, a Theo, a Reijnders, a Fofana, a Morata, a Pulisic, e di sicuro me ne dimentico qualcuno... Però, in questo inizio di stagione non è quasi mai scattata la scintilla, non c’è stata continuità di rendimento. I successi contro Inter e Real? Certo che se hai la forza per vincere al Bernabeu, che è una cattedrale, poi non ti puoi smarrire in un campo di provincia com’è capitato al Milan. Vuol dire che il gruppo non era perfettamente sintonizzato con le idee dell’allenatore.

Se c’erano anche problemi di spogliatoio? Così mi hanno riferito, ma io lo spogliatoio di Milanello non l’ho vissuto.U na cosa risulta evidente: le esclusioni eccellenti che Fonseca ha deciso. Tenere fuori Leao e Theo è una faccenda che pesa. Bisogna vedere che cosa è realmente successo. Io credo che, per raggiungere grandi traguardi, e lo dico da presidente di un club, sia necessaria una totale sintonia tra squadra, allenatore, dirigenti e tifosi. Se manca anche una sola di queste componenti, vai poco lontano. Non so quale componente sia mancata finora al Milan".