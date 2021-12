Verona, Barak via solo in estate: su di lui Milan, Atalanta, Inter e West Ham

Il Verona non intende cedere Antonin Barak a gennaio e dunque il centrocampista resterà in gialloblù almeno fino al termine di questa stagione. A riferirlo è L'Arena che spiega che il ceco è finito nel mirino di diversi club, come per esempio Milan, Atalanta, Inter e West Ham. Ad oggi la sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro.