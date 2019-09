Verona-Milan 0-1: Piatek gol, ma che sofferenza

Il Milan batte 1-0 il Verona soffrendo le pene dell'inferno. I rossoneri portano a casa i tre punti grazie al gol su rigore di Piatek, ma offrono una prestazione tutt'altro che positiva. L'Hellas, che gioca in dieci uomini (espulso Stepinski) per lunghi tratti del match, sfiora il vantaggio nel primo tempo e nella ripresa (palo) sempre con Verre, e rischia di pareggiare nel finale, al 94esimo, quando Calabria combina la frittata. Non è rigore, ma punizione dal limite: Veloso sbaglia, Lazovic ci riprova e sfiora il palo alla destra di Donnarumma. Il Milan è tutto nel rigore del Pistolero (e in un palo colpito da Calabria), che trova il raddoppio ma in modo irregolare: il VAR annulla. Tre punti importanti, ma sofferti, troppo sofferti. Giampaolo non può essere soddisfatto.