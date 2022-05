Verona-Milan, l'anno scorso rossoneri vittoriosi 0-2 in totale emergenza: Krunic e Dalot i marcatori

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era il 7 marzo 2021 quando il Milan di Stefano Pioli si impose in quel di Verona per 0-2 contro l’Hellas allora allenato da Ivan Juric. I rossoneri si presentarono alla trasferta in terra veneta senza 7 giocatori ed erano in totale emergenza. Mancavano infatti: Bennacer, Calhanoglu, Hernandez, Ibrahimovic, Maldini, Mandzukic e Rebic. Nonostante le difficoltà il Milan si impose grazie ai gol di Krunic e Dalot, uno per tempo. Pioli schierò titolare la seguente formazione:

Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Kessie, Meité; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao. Nel secondo tempo il mister rossonero fece un solo cambio. Al minuto 78 entrò Hauge per Castillejo. Gente ora inamovibile o quasi tipo Tonali, Kalulu, Brahim Diaz e Kjer rimase tutta la partita in panchina.