Verona-Milan, Origi e Leao sprint: che velocità dei due rossoneri!

La partita di ieri fra Hellas Verona e Milan è stata caratterizzata da tanti duelli, sia fisici che in velocità; un match anche un po' disordinato, pieno di ribaltamenti di fronte e rapide transizioni. Mister Pioli ha potuto far affidamento su due calciatori che in questo tipo di contesto possono fare la differenza grazie alle loro accelerazioni e alle loro corse in profondità: Leao e Origi. Non è un caso infatti che i due siano stati i calciatori con la velocità di picco più alta di tutta la partita: il belga è arrivato a 33.44 km/h, Leao a 33.28 km/h.