Verso Atalanta-Milan, in avanti fiducia a Brahim e Rebic

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la grande gara disputata settimana scorsa contro l'Udinese, Stefano Pioli è pronto a rinnovare la fiducia a Brahim Diaz e Ante Rebic, rispettivamente sulla trequarti e in attacco per la gara di questa sera contro l'Atalanta. Lo spagnolo è stato forse l'mvp della prima uscita in campionato mentre il croato ha segnato una doppietta. In attesa di avere De Ketelaere, Origi e Giroud nella forma migliore, il Milan trova le sue risorse in casa.