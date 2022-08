Verso Atalanta-Milan, l'ultima rete siglata a Bergamo è di Leao

MilanNews.it

Sarà l'Atalanta la prossima avversaria di campionato del Milan, che domenica sera sarà ospitato al Gewiss Stadium in occasione della seconda giornata. L'ultimo precedente in casa dei bergamaschi risale all'ottobre 2021, quando i rossoneri riuscirono a vincere per 3-2 grazie alle reti di Tonali, Calabria e Rafael Leao subendo soltanto nel finale quelle di Zapata e Pasalic. L'attaccante portoghese è quindi l'ultimo giocatore del Milan ad aver segnato all'Atalanta in trasferta.