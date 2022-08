MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Sandro Tonali corre verso una maglia da titolare. L'infortunio agli adduttori è ormai passato e da martedì continua ad allenarsi in gruppo. In panchina dovrebbe sedersi invece Charles De Ketelaere: Brahim dal primo minuto, ma occhio all'idea last minute Krunic.