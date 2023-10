Verso B.Dortmund-Milan: in attacco confermato il tridente Pu-Gi-Le

Mercoledì sera in casa del Borussia Dortmund, Stefano Pioli si affiderà in attacco al tridente che al momento è quello titolare, il Pu-Gi-Le, vale a dire quello composto da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao. Sarà una gara speciale soprattutto per l'americano che affronterà per la prima volta la sua ex squadra. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.