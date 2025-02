Verso Bologna-Milan, ci saranno Joao Felix e i nuovi arrivi? Il regolamento parla chiaro

vedi letture

Una domanda è comune in tutti i tifosi rossoneri. Ma i nuovi arrivi di gennaio potranno giocare il recupero di Serie A contro il Bologna? Domanda e risposta che dunque riportiamo qui, per la gioia di tutti i supporters rossoneri.

Felix e compagni ci saranno contro il Bologna?

La risposta è sì. Bologna Milan, non essendo il recupero di una partita interrotta, ma di un match da recuperare per un rinvio vale solo il comma 1 dell’articolo dove però si precisa solo che la sfida va recuperata il giorno successivo a quello in programma originariamente, se possibile. Dunque, non ci sono precisazioni e indicazioni per quanto riguarda l’utilizzo di giocatori e nuovi acquisti in questi casi, ma solo per le partite da portare a termine. Infatti, i giocatori di Bologna Milan hanno già scontato la loro squalifica nelle partite successive a quella rinviata. Ancor più concretamente ciò vuol dire che Bologna e Milan potranno disporre dei nuovi acquisti.