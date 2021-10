Verso Bologna-Milan, è di Kessie l'ultima rete siglata ai rossoblu

Questa sera alle 20.45 il Milan scenderà in campo contro il Bologna per l'incontro valido per la nona giornata di Serie A TIM. I rossoneri nell'ultimo precedente, risalente al gennaio scorso, si imposero per 2-1 sui rossoblu in occasione della ventesima giornata. L'ultima rete messa a segno dalla formazione di Pioli contro il Bologna è di Frank Kessie, autore del momentaneo 2-0 su calcio di rigore.