Verso Bologna-Milan, i numeri di Pioli da allenatore rossoblu

Stefano Pioli ha allenato il Bologna in 89 gare di Serie A, in cui ha conquistato 27 vittorie, 28 pareggi e 34 sconfitte; quella rossoblù è la squadra con cui l'attuale tecnico rossonero conta più panchine nella massima serie. Questa, poi, sarà la 100ª partita da allenatore del Milan in tutte le competizioni per Stefano Pioli, che finora ha registrato 55 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte.