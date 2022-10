Verso Chelsea-Milan, questa sera la conferenza stampa di Pioli e Giroud

MilanNews.it

Vigilia di Chelsea-Milan, ultimi preparativi dei rossoneri in vista dell'importante sfida di mercoledì sera a Stamford Bridge contro i Blues di Potter. La squadra avrà diverse assenze legate agli infortuni, da segnalare soprattutto quelli di Theo, Maignan e Calabria, ma andrà a Londra per dare, come sempre il massimo.

In mattinata ci sarà l'ultimo allenamento a Milanello, mentre in serata, già a Londra, ci sarà la conferenza stampa di mister Pioli insieme ad Oliver Giroud, grande ex dell'incontro. L'appuntamento è alle ore 20:20 e come sempre potrete seguire tutte le dichiarazioni in diretta grazie al nostro live testuale: non mancate!