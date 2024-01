Verso Empoli: Adli confermato titolare. Musah vista Coppa Italia

La situazione a centrocampo del Milan si è fatta tutto a un tratto delicata. Stefano Pioli, al momento, non può contare su Rade Krunic che sembra quasi un separato in casa, e non ha disposizione nemmeno Ismael Bennacer fino a che l'Algeria rimarrà in gioco in Coppa d'Africa. Con Tommaso Pobega infortunato quasi fino alla fine della stagione, le scelte in mezzo al campo diventano delicate.

Per la sfida di Empoli in programma domani alle 12.30, Pioli guarda anche alla Coppa Italia. In Toscana tornerà tra i convocati Yunus Musah che mancava all'appello da quasi un mese: difficile e impensabile lanciarlo subito nella mischia. L'americano sarà a disposizione ma per la titolarità sarà meglio aspettare i quarti di Coppa contro l'Atalanta il prossimo mercoledì. In mezzo al campo sarà confermato Adli, dopo la maglia dall'inizio anche contro il Cagliari.