Verso Empoli-Milan, i precedenti totali fra le due squadre sono 28: il bilancio

© foto di www.imagephotoagency.it

Ripresi ieri gli allenamenti a Milanello, in casa Milan si pensa sempre più intensamente alla sfida di sabato 1 ottobre contro l’Empoli al Castellani. Nella loro storia i rossoneri hanno affrontato i toscani in 28 occasioni. Il bilancio delle sfide sorride nettamente al Milan, che è in vantaggio con 17 vittorie, 8 pareggi e sole 3 sconfitte.