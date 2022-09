Verso Empoli-Milan, il probabile undici schierato da Pioli

MilanNews.it

Siamo nell'anti-vigilia della sfida tra Empoli e Milan che riaprirà il campionato dei rossoneri dopo la sosta per le nazionali e dopo che la squadra di Pioli era caduta contro il Napoli, dopo 22 partite di imbattibilità in campionato. Con diverse assenze pesanti come quella di Maignan e Theo e i recuperi ancora incerti di Rebic e Origi, questo è l'undici che l'allenatore del Milan potrebbe schierare in Toscana, secondo la Gazzetta dello Sport odierna.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud