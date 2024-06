Verso Euro2024: Theo Hernandez è il terzino più prezioso del torneo

Il conto alla rovescia per l'inizio di EURO2024 è ufficialmente cominciato, anche perché il fischio d'inizio del match inaugurale è praticamente imminente. Per questo motivo la versione italiana del noto portale tedesco di statistiche Transfermarkt ha reso noto quelli che sono i calciatori più preziosi girone per girone.

Ovviamente non ci si è limitati a questo, visto che è possibile redarre anche la classifica dei calciatori più preziosi per ruolo, visto che con l'ultimo aggiornamento di giugno si è potuto certificare che con una valutazione di 60 milioni di euro Theo Hernandez è il terzino sinistro più prezioso di Euro2024, salvo che il croato del Manchester City Josko Gvardiol venga ritenuto un difensore centrale. In caso contrato il giocatore del Milan sarebbe il secondo più prezioso della competizione, visto che il giocatore dei Citizens attualmente è valtuato 75 milioni di euro.

Theo Hernandez, però, non si limita ad essere il primo nel suo ruolo, visto che stando a dati Transfermarkt il terzino della Nazionale francese e del Milan è addirittura settimo difensore più prezioso di Euro2024.

La classifica dei 10 terzini sinistri più preziosi di Euro2024:

1.⁠ ⁠Josko Gvardiol (Manchester City-Croazia): 75MLN. €

2.⁠ ⁠⁠Theo Hernandez (Milan-Francia): 60MLN. €

3.⁠ ⁠⁠Nuno Mendes (PSG-Portogallo): 55MLN. €

4.⁠ ⁠⁠Federico Dimarco (Inter-Italia): 50MLN. €

5.⁠ ⁠⁠Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen-Spagna): 45MLN. €

6.⁠ ⁠⁠Ian Maatsen (Borussia Dortmund-Olanda): 40MLN. €

7.⁠ ⁠⁠Oleksandr Zinchenko (Arsenal-Ucraina): 35MLN. €

8.⁠ ⁠⁠Luke Shaw (Manchester United-Inghilterra): 32MLN. €

9.⁠ ⁠⁠Jakub Kiwior (Arsenal-Polonia): 30MLN. €

10.⁠ ⁠⁠Andrew Robertson (Liverpool-Scozia): 30MLN. €