Verso Feyenoord-Milan: l'ultimo (ed unico) doppio confronto europeo sorrise agli olandesi

Domani sera il Milan sarà protagonista in Champions League per l'andata dei playoff contro il Feyenoord. Nella sua storia il club rossonero ha affrontato solo in due occasioni gli olandesi, più nello specifico 56 anni fa, nel 1969, in occasione degli ottavi di finale di quella che allora si chiamava Coppa dei Campioni.

Nel doppio confronto ad avere la meglio fu proprio il Feyenoord, che dopo aver perso a Milano 1 a 0 in occasione della partita di andata, ribaltò completamente in casa il risultato imponendosi per 2 a 0 sul Milan di Cudicini e Nereo Rocco.