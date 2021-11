Sabato sera il Milan tornerà in campo per disputare il match contro la Fiorentina. Nella passata stagione, il 21 marzo 2021, i rossoneri si imposero a Firenze per 2-3. I gol della squadra di Stefano Pioli furono messi a segno da Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu, mentre per i viola andarono a segno Erick Pulgar e Franck Ribery.