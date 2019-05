Nonostante sia uscito dal campo per un problema muscolare contro il Bologna, Hakan Calhanoglu non sembra essere in dubbio per la trasferta di sabato sul campo della Fiorentina: come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il reucpero del turco è molto probabile in quanto il suo infortunio non ha avuto nemmeno bisogno di essere approfondito.