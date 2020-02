Dopo aver debuttato in Serie A, Matteo Gabbia potrebbe ora fare l’esordio assoluto da titolare in campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, qualora Musacchio non dovesse recuperare (Kjaer è certo del forfait), il giovane difensore rossonero giocherebbe dal primo minuto a Firenze al fianco di Romagnoli.