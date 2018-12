Verso Frosinone, Suso c'è un tabu da sfatare: mai in gol a Dicembre in campionato da quando gioca nel Milan

Alla vigilia di Frosinone-Milan, spunta un dato statistico quantomeno particolare dato il protagonista. Stiamo parlando di Suso e la sua 'allergia' al gol nel mese di dicembre in campionato. Da quando è arrivato al Milan dal Liverpool, il talentuoso nazionale spagnolo non ha mai segnato nel periodo delle feste, con unica eccezione di un Milan-Hellas Verona di TIM CUP del 13-12-2017 terminato per 3-0. Nel 2014-15 fu prelevato a gennaio, nel 15-16 nessuna presenza, nel 16-17 zero marcature, nel 17-18 l'unica rete già citata in Coppa Italia e ancora a secco nel dicembre in corso.

- 2014/15 arrivato a gennaio

- 2015/16: mai schierato fino al prestito al Genoa

- 2016/17: 0 gol a dicembre in Serie A

- 2017/18: 0 gol a dicembre in Serie A, 1 gol in TIM CUP contro l'Hellas

- 2018/19 in corso: 0 gol a dicembre in Serie A.