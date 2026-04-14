Verso Hellas Verona-Milan: a centrocampo tornerà Fofana dal primo minuto

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Dopo le due sconfitte di fila contro Napoli e Udinese, il Milan deve tornare alla vittoria domenica in casa dell'Hellas Verona. In vista di questa gara, Max Allegri non riproporrà il 4-3-3 che non ha funzionato contro i friulani, ma tornerà al 3-5-2. In difesa, Fikayo Tomori scalpita per tornare titolare, così come Matteo Gabbia, out da quasi due mesi. Il centrale italiano potrebbe tornare dal primo minuto al centro della retroguardia a tre milanista e a quel punto a destra si aprirebbe il ballottaggio Tomori-De Winter, con Pavlovic a completare il terzetto.

Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che in mezzo al campo ci sarà il ritorno dall'inizio di Youssouf Fofana, che con l’Udinese è entrato solo a gara in corso in quanto non era al meglio a causa dell'attacco febbrile che lo ha colpito alla vigilia del match. I veri dubbi di Allegri sono comunque in attacco visto che nessuna delle cinque punte a disposizione è al meglio della forma: Rafael Leao, fischiatissimo sabato, non è al top, così come Christian Pulisic che è ancora a secco nel 2026. Santiago Gimenez è rientrato da poco dopo un lungo stop e quindi è ancora in ritardo di condizione, mentre Nkunku e Füllkrug non stanno incidendo. Chi sceglierà Max?