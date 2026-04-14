MN - Eranio non ha dubbi: "Allegri una garanzia, se ha messo la squadra in questa maniera è perché poteva ottenere molto di più"

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Ai margini della presentazione del libro “Il genio”, biografia ufficiale di Dejan Savicevic, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, trattando diversi temi.

Questo un estratto delle sue parole sul lavoro e rendimento di mister Allegri:

"Max una garanzia perché sa fare sia il gestore che l’allenatore, ha grande esperienza e se ha messo la squadra in questa maniera è perché poteva ottenere molto di più. Poi le partite si vincono con i campioni, tolto Pulisic che ha fatto davvero la differenza, negli altri è mancato qualcosa quindi diventa difficile puntare il dito sulla stagione, per giocare meglio, perché se non hai giocatori che ti fanno vincere poi non è che l’allenatore possa fare granché”.