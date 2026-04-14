Incredibile in Premier League: l'Arsenal perde punti, il City si avvicina. E tra poco lo scontro diretto

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 APR - In difficoltà prima dell'intervallo, scatenato nella ripresa, il Manchester City si é assicurato la vittoria contro il Chelsea (3-0), necessaria per riaccendere le speranze di vincere la Premier League. L'Arsenal, capolista, ieri aveva aperto la strada alla rimonta di Guardiola perdendo 2-1 in casa contro il modesto Bournemouth. Il City ha colto l'occasione con l'aiuto di Cherki, autore di due assist per Nico O'Reilly e Marc Guéhi nella ripresa. Secondi con 64 punti, i Citizens ora possono ridurre il distacco dall'Arsenal (primo con 70) con una vittoria contro la capolista domenica prossima in casa e contro il Crystal Palace nella partita di recupero.

L'atmosfera è molto più cupa in casa del Chelsea (6/o, 48 punti) dopo la quarta sconfitta in cinque partite di campionato. Il quinto e ultimo posto valido per la qualificazione alla Champions League, attualmente occupato dal Liverpool (5/o, 52 punti), si allontana sempre di più a sei giornate dalla fine. (ANSA).