Pavlovic è diventato papà! Il messaggio di auguri del Milan
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Giornata di grande gioia in casa Milan e in particolare in casa di Strahinja Pavlovic, difensore rossonero. La compagna del difensore serbo ha dato oggi alla luce Tadija, primogenito della coppia, come annunciato dal Milan che ha dedicato alla coppia e al neonato un messaggio sui propri canali ufficiali social che recita così: "Un nuovo Pavlovic si unisce ai Rossoneri: benvenuto in famiglia, Tadija! Congratulazioni a Masa e Strahinja!"
Anche la redazione di MilanNews.it si unisce nelle felicitazioni a Strahinja Pavlovic, alla sua compagna e al piccolo Tadija!
A new Pavlović joins the Rossoneri: welcome to the family, Tadija. Congrats to Maša and Strahinja 💞 pic.twitter.com/kRpZHwKl7q— AC Milan (@acmilan) April 14, 2026
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