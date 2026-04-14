MN - Ekoku su Osimhen: "Se si presentasse l'occasione del Milan, sarebbe da sciocchi non coglierla"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l’ex attaccante nigeriano Efan Efoku, protagonista in Premier League con le maglie di Norwich e Wimbledon negli Anni Novanta. Parte della generazione d’oro della Nigeria di quelli anni, Efoku ha inoltre rappresentato il suo Paese ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, vivendo da vicino — dalla panchina — la storica sfida contro l’Italia in cui Roberto Baggio firmò la rimonta azzurra. Con le Super Eagles vinse anche la Coppa d'Africa nello stesso anno e tutt'ora, con 53 gol in 159 presenze, è il terzo miglior marcatore nigeriano nella storia della Premier League, alle spalle soltanto di Nwankwo Kanu e Yakubu. Un estratto delle sue dichiarazioni sul Milan.

Sarebbe sorpreso di vedere Osimhen al Milan un giorno?

"Oggi tutto dipende dai soldi… Non so se le squadre italiane abbiano i mezzi finanziari per Osimhen, attualmente. Lui è sotto contratto al Galatasaray, dove è profumatamente pagato, e non so se tornare in Italia gli converrebbe dal punto di vista economico. Però, se vuoi essere al livello di Mbappé, Haaland e Ronaldo, devi per forza giocare in club come Milan, Inter, Manchester United, Liverpool o Barcellona. Se si presentasse l’occasione di andare al Milan, sarebbe da sciocchi a non coglierla.”