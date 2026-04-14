MN - Ekoku: "Chukwueze col tempo dimostrerà di essere un buon giocatore"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l’ex attaccante nigeriano Efan Efoku, protagonista in Premier League con le maglie di Norwich e Wimbledon negli Anni Novanta. Parte della generazione d’oro della Nigeria di quelli anni, Efoku ha inoltre rappresentato il suo Paese ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, vivendo da vicino — dalla panchina — la storica sfida contro l’Italia in cui Roberto Baggio firmò la rimonta azzurra. Con le Super Eagles vinse anche la Coppa d'Africa nello stesso anno e tutt'ora, con 53 gol in 159 presenze, è il terzo miglior marcatore nigeriano nella storia della Premier League, alle spalle soltanto di Nwankwo Kanu e Yakubu. Un estratto delle sue dichiarazioni sul Milan.

L’ex flop rossonero Chukwueze al Fulham invece sta andando molto meglio. Come giudica i suoi primi otto mesi in Premier League?

“Al Milan era uno ‘squad player’ e al Fulham non è cambiato molto. Sta avendo difficoltà a ritagliarsi spazio da titolare vista la forma di Harry Wilson e Iwobi. Il Fulham ha una bella squadra ed è allenata da un ottimo allenatore. Con il tempo penso che dimostrerà di essere un buon giocatore capace di giocare in Premier League”