Milan, questo attacco è un flop. Gimenez e Nkunku investimenti fallimentari, intanto la Roma gode con Malen

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Un problema serio quello dell’attacco del Milan. I soldi investiti per Gimenez e Nkunku sono stati tanti, e il campo ha finora parlato di flop.

Infatti, la situazione è a dir poco tragica. Con Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, cifre alla mano i due colpi più importanti dei mercati recenti dei rossoneri, che hanno deluso le aspettative. Il messicano ha segnato 7 gol in 32 presenze da quando è arrivato ed è rimasto out diversi mesi a causa dei problemi fisici, il francese invece ne ha realizzati 6 in 29 match. Il vero problema è che il Diavolo ha speso 28,5 milioni di euro più 6,5 di bonus per l'ex Feyenoord e 37 più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita per l'ex Chelsea.

In totale dunque la società rossonera ha sborsato 65,5 milioni di euro più 11,5 di bonus per entrambi, decisamente troppi vedendo il rendimento che hanno avuto: insieme vantano 13 reti in 61 partite. Un bottino poverissimo se pensate a quanto speso e investito dalla società rossonera. A Roma invece, in un mercato di gennaio che sarebbe dovuto essere d’oro per il Milan, è sbarcato Malen, al bottino con 10 gol. Più di tutto l’attacco del Milan messo insieme nell’ultimo mese.