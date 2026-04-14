Il 2007 Idrissi: "Allenarsi con Modric è pazzesco: intelligenza unica. Anche con Thiago Silva una grande esperienza"

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Yahya Idrissi-Regragui è un giovane fantasista che il Milan ha acquistato per il suo settore giovanile e per il progetto di Milan Futuro nel corso del calciomercato invernale. Il nativo di Watford, di nazionalità e origine marocchine, è stato prelevato dal Chelsea dove ha giocato dal 2024 al 2026, dopo essersi formato nei primi anni di carriera al West Ham. A oggi con la Primavera di mister Renna, il classe 2007 ha ottenuto 4 presenze in campionato, per un totale di 200 minuti. Recentemente ha concesso un'intervista al podcast Last of the Real in cui ha affrontato anche tematiche legate al mondo rossonero. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Yahya Idrissi sulla possibilità di allenarsi con grandi campioni al Chelsea o al Milan: "Ho lasciato casa a 14 o 15 anni per vivere negli alloggi del Chelsea nel Surrey con una famiglia inglese. Il calcio ti insegna a crescere molto in fretta. Allenarsi con Modric è stato pazzesco, è un giocatore di un'intelligenza unica. Anche allenarsi con Thiago Silva è stata una grande esperienza: non c'era modo di toccarlo, da lui impari la calma assoluta in campo. Raheem Sterling mi ha dato buoni consigli al Chelsea: mi ha detto di andare avanti e di non fidarmi di nessuno, perché il calcio è solo un gioco di opinioni."