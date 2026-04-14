A 73 anni Carlos Queiroz diventa il nuovo commissario tecnico del Ghana

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(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il portoghese Carlos Queiroz è stato nominato capo allenatore del Ghana per la Coppa del Mondo 2026. Lo ha annunciato la federazione ghanese. Per il 73enne, che in carriera ha allenato diverse Nazionali ed il Real Madrid, si tratta della quarta Coppa del Mondo in panchina. Succede a Otto Addo, esonerato due settimane fa, poche ore dopo la sconfitta amichevole del Ghana per 2-1 contro la Germania. "L'allenatore Queiroz inizierà immediatamente il suo lavoro per preparare le Black Stars al torneo, che inizierà l'11 giugno", ha affermato la federazione in una nota.

Non è stata fatta alcuna menzione della durata del suo contratto oltre questo torneo. Queiroz ha già portato il Portogallo ai Mondiali del 2010 e l'Iran alle edizioni del 2018 e del 2022. La sua lunga lista di squadre nazionali comprende anche Emirati Arabi Uniti, Sud Africa, Colombia, Egitto, Qatar e Oman. Il Ghana affronterà Inghilterra, Croazia e Panama nel Gruppo L quest'estate alla Coppa del Mondo co-organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico. (ANSA).