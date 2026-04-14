Braglia: “Juve e Como meritano la Champions più del Milan. Se sarà così Allegri avrà fallito”

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Ospite a TMW Radio, l'ex portiere rossonero Simone Braglia ha parlato della lotta Champions e delle squadre coinvolte, dichiarando secondo lui quali sono le due favorite. Queste le sue parole:

Oltre ad Inter e Napoli quali meriterebbero di entrare in Champions League?

"Per quanto mi riguarda penso che tre squadre potrebbero addirittura arrivare a pari punti. Milan, Juventus e Como potrebbero finire appaiate se si guarda il calendario. Se parliamo di meriti dovrebbero essere Juventus e Como ad arrivare in Champions, mentre il Milan lo vedo involuto. I rossoneri li vedo a rischio per il quarto posto dato che ad ora possono entrare in un loop. Allegri in quel caso avrebbe fallito".

La Juventus può raggiungere il quarto posto?

"La Juventus penso possa arrivare all'ambito traguardo della Champions League, anche se qualche errore commesso in passato rimane. Già il fatto di aver fatto sottoscrivere a Spalletti un contratto in origine così breve ha inficiato su alcuni risultati. Fosse stato subito posto un orizzonte più lontano forse il percorso sarebbe stato ancora migliore".